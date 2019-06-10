Скандальную резонансную историю с журналистом Медузы прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он отметил, что дело Голунова не оставило народ равнодушным.

Скандальную резонансную историю с журналистом "Медузы"прокомментировал член экспертногосовета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он отметил, что дело Голунова не оставилонарод равнодушным.Манукян отметил, что ситуация с Иваном Голуновымдовольно странная. "Особенно она примечательна тем, что именно по этой историивпервые деление на "своих" и "чужих" во многом стирается.Многие люди из числа патриотов, которые умеют думать и анализировать, ужеусомнились в виновности Ивана", – заявил собеседник "Дни.ру".Эксперт признался, что его восхитило, "как активнобросилась защищать Голунова либеральная общественность". Он отметил, что этилюди, похоже, уже успели создать свое гражданское общество. Манукян считает,что они благодаря своей принципиальной позиции дошли до Владимира Путина."Я чувствую за ним силу и скрытый потенциал. Покрайней мере, для меня очевидно, что эти несколько процентов граждан научилисьвлиять на политическую повестку страны и уже нашли кратчайший путь к ушам президентаРоссии", – пояснил Манукян. По его словам, именно эти активные россияне сегоднязаняли все самые важные посты в открытом информационном мире, "которые импозволяют влиять на умы граждан страны".Эксперт уверен, что у защитников Ивана Голунова естьчему поучиться. "Тем более, что влияние телевизора с каждым днем все быстрееотмирает, а Интернет и его влияние становится все мощнее день ото дня, -добавил он."Журналист-расследователь, который выявляет оченьсерьезные факты по нарушениям в Москве вдруг оказывается напичкан с ног доголовы наркотиками. Это каким же нужно быть самоубийцей, чтобы заниматься этимивещами параллельно", – высказался Вадим Манукян.При этом эксперт не верит в виновность Ивана Голунова."Это тот случай, когда я не готов примкнуть к тем, кто все выводы для себя ужесделал и мысленно признал его наркоторговцем. Следствие должно быть на 100%объективным и прозрачным. Пусть приводят железобетонные доказательствавиновности Ивана Голунова, иначе общество может все это не принять", – заключилМанукян.Ранее по высказался актер, председательжюри основного конкурса кинофестиваля "Кинотавр" Константин Хабенский.Он поддержал журналиста на открытии мероприятия. "Сегодняпытаются "закрыть" одного неудобного журналиста, который пытаетсяговорить правду. Если получится, то, друзья мои, завтра этот замечательныйфестиваль также может стать неудобным", – цитирует ХабенскогоНапомним, задержанному в Москве наЦветном бульваре предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Однако онутверждает, что вещества ему подкинули. Журналиста отправили поддомашний арест.