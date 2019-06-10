Скандальную резонансную историю с журналистом Медузы
прокомментировал член экспертного
совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он отметил, что дело Голунова не оставило
народ равнодушным.
Скандальную резонансную историю с журналистом "Медузы"
прокомментировал член экспертного
совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он отметил, что дело Голунова не оставило
народ равнодушным.
Манукян отметил, что ситуация с Иваном Голуновым
довольно странная. "Особенно она примечательна тем, что именно по этой истории
впервые деление на "своих" и "чужих" во многом стирается.
Многие люди из числа патриотов, которые умеют думать и анализировать, уже
усомнились в виновности Ивана", – заявил собеседник "Дни.ру".
Эксперт признался, что его восхитило, "как активно
бросилась защищать Голунова либеральная общественность". Он отметил, что эти
люди, похоже, уже успели создать свое гражданское общество. Манукян считает,
что они благодаря своей принципиальной позиции дошли до Владимира Путина.
"Я чувствую за ним силу и скрытый потенциал. По
крайней мере, для меня очевидно, что эти несколько процентов граждан научились
влиять на политическую повестку страны и уже нашли кратчайший путь к ушам президента
России", – пояснил Манукян. По его словам, именно эти активные россияне сегодня
заняли все самые важные посты в открытом информационном мире, "которые им
позволяют влиять на умы граждан страны".
Эксперт уверен, что у защитников Ивана Голунова есть
чему поучиться. "Тем более, что влияние телевизора с каждым днем все быстрее
отмирает, а Интернет и его влияние становится все мощнее день ото дня, -
добавил он.
"Журналист-расследователь, который выявляет очень
серьезные факты по нарушениям в Москве вдруг оказывается напичкан с ног до
головы наркотиками. Это каким же нужно быть самоубийцей, чтобы заниматься этими
вещами параллельно", – высказался Вадим Манукян.
При этом эксперт не верит в виновность Ивана Голунова.
"Это тот случай, когда я не готов примкнуть к тем, кто все выводы для себя уже
сделал и мысленно признал его наркоторговцем. Следствие должно быть на 100%
объективным и прозрачным. Пусть приводят железобетонные доказательства
виновности Ивана Голунова, иначе общество может все это не принять", – заключил
Манукян.
Ранее по высказался актер, председатель
жюри основного конкурса кинофестиваля "Кинотавр" Константин Хабенский.
Он поддержал журналиста на открытии мероприятия. "Сегодня
пытаются "закрыть" одного неудобного журналиста, который пытается
говорить правду. Если получится, то, друзья мои, завтра этот замечательный
фестиваль также может стать неудобным", – цитирует Хабенского
Напомним, задержанному в Москве на
Цветном бульваре предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Однако он
утверждает, что вещества ему подкинули. Журналиста отправили под
домашний арест.