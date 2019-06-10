Экс-солистка группы ВИА Гра страдает от нападок недоброжелателей. Альбину Джанабаеву затравили после выхода интервью экс-супруги Валерия Меладзе.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" страдает от нападокнедоброжелателей. Альбину Джанабаеву затравили после выхода интервьюэкс-супруги Валерия Меладзе.Первая жена певца – Ирина появилась в студии "Судьбачеловека" Бориса Корчевникова. Экс-супруга Меладзе рассказала, что оченьпереживала из-за развода. Она до последнего момента не знала, что его любовницей продолжительноевремя была вокалистка Альбина Джанабаева.Интервью экс-супруги Меладзе породило волну негатива поотношению к певице. Артистка подверглась нападкам недоброжелателей, которыестали сравнивать ее с Ириной."Первая жена очень умная, самодостаточная, мне оченьпонравилась!" – язвительно написала пользовательница Сети под фотографией в Instagram. Звезда не стала медлить с ответом. "Женитесь", – резко осеклаона злопыхательницу. После, судя по всему, не выдержав потока грязи в свойадрес, артистка закрыла возможность оставлять комментариина своей странице.Напомним, только недавно избавилась от клейма разлучницы. Артистку нескольколет травили из-за отношений с женатым Валерием Меладзе. О связи певицы ивокалиста стало известно только после развода артиста с женой. Оказалось, исполнительжил на две семьи.