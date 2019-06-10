Экс-солистка группы ВИА Гра страдает от нападок
недоброжелателей. Альбину Джанабаеву затравили после выхода интервью
экс-супруги Валерия Меладзе.
Экс-солистка группы "ВИА Гра" страдает от нападок
недоброжелателей. Альбину Джанабаеву затравили после выхода интервью
экс-супруги Валерия Меладзе.
Первая жена певца – Ирина появилась в студии "Судьба
человека" Бориса Корчевникова. Экс-супруга Меладзе рассказала, что очень
переживала из-за развода. Она до последнего момента не знала, что его любовницей продолжительное
время была вокалистка Альбина Джанабаева.
Интервью экс-супруги Меладзе породило волну негатива по
отношению к певице. Артистка подверглась нападкам недоброжелателей, которые
стали сравнивать ее с Ириной.
"Первая жена очень умная, самодостаточная, мне очень
понравилась!" – язвительно написала пользовательница Сети под фотографией в Instagram. Звезда не стала медлить с ответом. "Женитесь", – резко осекла
она злопыхательницу. После, судя по всему, не выдержав потока грязи в свой
адрес, артистка закрыла возможность оставлять комментарии
на своей странице.
Напомним, только недавно избавилась от клейма разлучницы. Артистку несколько
лет травили из-за отношений с женатым Валерием Меладзе. О связи певицы и
вокалиста стало известно только после развода артиста с женой. Оказалось, исполнитель
жил на две семьи.