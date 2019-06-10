Единороссы готовы оказать поддержку промышленным стартапам и помочь им в преодолении законодательных барьеров. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил депутат Госдумы, координатор партпроекта ЕР Локомотивы роста Денис Кравченко.

Единороссы готовы оказать поддержку промышленным стартапам и помочь им в преодолении законодательных барьеров. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил депутат Госдумы, координатор партпроекта "ЕР" "Локомотивы роста" Денис Кравченко.Путем реализации партийных проектов "ЕдинаяРоссия" направляет все ресурсы на достижения стратегических целей развитиястраны, отметил парламентарий. На полях ПМЭФ он провел панельную дискуссию,посвященную формированию условий для технологического рывка в XXI веке.По словам Кравченко, партийный проект "Локомотивыроста" содействует технологическому развитию Россию и помогает укрепитьпозиции отечественной промышленности. "Мы готовы поддержать стартапы,оказывая помощь в преодолении законодательных барьеров, с которыми сталкиваетсяначинающийся бизнес", – сказал единоросс.В рамках панельной дискуссии на Петербургском экономическомфоруме обсуждались вопросы создания среды для инновационного развития, где есть все условия для быстрого перехода от идеи к промышленному образцу.Главное, отмечают партийцы, чтобы молодые таланты могли расти и развиваться вкомфортной для них экосистеме.Также участники дискуссии обсуждали глобальнуюконкурентноспособность отечественных товаров и обновление ракетно-техническогопроизводства.Среди участников были представители госкорпорации"Роскосмос", замминистра промышленности и торговли АлексейБеспрозванных, зампред правительства Московской области Вадим Хромов,гендиректор "Российской венчурной компании" Александр Повалко идругие. В дискуссии принимали участие и делегации из университетов Стенфорда иФранкфурта.Партийный проект "Единой России""Локомотивы роста" занимается созданием современной российскоймногоукладной экономики. Важнейшие направления деятельности партпроекта -улучшение практик развития промышленности и инфраструктуры, совершенствованиезаконодательства.