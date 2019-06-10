Русский север... В сознании обывателя он вызывает устойчивый ассоциативный ряд – нетронутые уголки природы, живописные пейзажи, старинные монастыри. Реальная картина резко отличается от романтического образа. Сегодня север европейской части России быстро превращается в зону экологического бедствия, где как грибы после дождя вырастают незаконные свалки, отравляющие окружающую природу и жизнь простых людей Что происходит на Русском севере и как решить проблему – разбирались Дни.ру.

Русский север... В сознании обывателя он вызывает устойчивый ассоциативный ряд – нетронутые уголки природы, живописные пейзажи, старинные монастыри. Реальная картина резко отличается от романтического образа. Сегодня север европейской части России быстро превращается в зону экологического бедствия, где как грибы после дождя вырастают незаконные свалки,отравляющие окружающую природу и жизнь простых людей Что происходит на Русском севере и как решить проблему – разбирались "Дни.ру".Архангельский "Эверест"Архангельская область – стратегически важный для нашей страны регион. Здесь сосредоточены крупные предприятия, обрабатывающая промышленность, базы военно-морского флота и даже один из космодромов – знаменитый Плесецк. Но в федеральной новостной повестке Поморье все чаще фигурирует как источник серьезных экологических проблем. Все дело в огромном количестве свалок, зачастую нелегальных, в которых буквально утопает некогда заповедный край.По данным государственного реестра объектов размещения отходов, в Архангельской области действуют приема мусора. Проще говоря – свалок. Но официальная статистика, как известно, далеко не всегда отражает реальное положение дел. Так и здесь: правительство региона признает, что в Поморье насчитывается около , при этом их количество продолжает увеличиваться.Катастрофическую ситуацию с мусором в регионе наглядно демонстрирует карта свалок Архангельской области проекта . Как видно, легальных полигонов – от силы треть, тогда как оставшиеся две трети – незаконные свалки и захламленные места.Страдает от замусоренности даже столица региона Архангельск. На Окружном шоссе расположен крупнейший городской полигон, построенный еще в середине прошлого века. Ежедневно туда свозят более 380 тонн отходов, за год набирается внушительное количество – 144 тысячи тонн. Трафик в направлении полигона плотный, мусоровозы курсируют друг за другом с завидной периодичностью, утверждают местные жители. За неумолимым ростом свалки они могут наблюдать чуть ли не из своих окон: полигон расположен в полутора километрах от жилых домов.За более чем полувека своего существования свалка выросла до высоты пятиэтажного здания. Еще немного – и догонит печально известный подмосковный полигон "Кучино", закрытый лишь после личного вмешательства президента Владимира Путина.Мусорная свалка – сосед неприятный и очень опасный. Местные жители не только видят огромную кучу, но и порой чувствуют ее зловоние, выделяемое периодическими возгораниями тлеющих отходов. Разговоры о закрытии полигона ведутся не один год, но воз, говорят, и ныне там. Между тем свой ресурс полигон на окраине Архангельска практически выработал, да и экологическим требованиям, уверены местные журналисты, давно не соответствует."Зачем нам новые свалки?""Ситуация с мусором в городе отвратительная, – рассказала "Дни.ру" местная жительница Елена Ц. – Действующая свалка сейчас вырабатывает свой ресурс, более того, на нее свозят незаконный и неконтролируемый мусор, собранный в Арктике и привезенный к нам морским путем".Что касается новых свалок, то места для них, уверена местная жительница, выбраны крайне неудачно – возле чистых озер, дач и поселка."Мы не понимаем, почему не строят современные мусороперерабатывающие заводы, как это делается во всем цивилизованном мире. Зачем нам новые свалки и помойки?" – недоумевает женщина.Еще хуже ситуация с нелегальными свалками. В конце мая активисты насчитали в Архангельске 13 завалов с мусором. Один из главных незаконных полигонов столицы Поморья – так называемая атомка. Свое название место получило от атомной электростанции, которую собирались там строить в 1980-е годы. Но СССР распался, и вместо энергоблоков на "атомке" выросли кучи из покрышек, использованных упаковок и прочих отходов человеческой жизнедеятельности.Незаконные свалки загрязняют почву и воду, а до сих пор практикуемая в России присыпка землей – лишь временная мера. При этом экологический ущерб – лишь одна сторона медали. Знающие люди утверждают, что на мусорном бизнесе неплохо греют руки те, кто связан с криминалом. Экология для них – пустой звук.Город в дымуМусорный кризис развивается и во втором по величине городе области – почти 200-тысячном Северодвинске. Местный полигон расположен в двух километрах от жилых домов. Когда на свалке происходит очередное возгорание, задыхается весь город.Старожилы уверяют: полигон горел и пять, и восемь лет назад. Причиной специалисты называют метан, выделяемый при разложении отходов. Одно из крупнейших возгораний произошло зимой 2016 года. Тогда на борьбу с рукотворной стихией властям пришлось 30 единиц техники.Полигон в Северодвинске немного младше своего архангельского "коллеги": его ввели в эксплуатацию в 1967 году. Создавался опасный объект по нормам тогдашнего законодательства, и никаких экспертиз по воздействию на окружающую среду не проводилось.Решить проблему можно только рекультивацией полигона. Но процесс это высокотехнологичный и проводится вместе с устройством новой площадки по сортировке и переработке отходов."Если горит свалка весь город в дыме и характерном запахе. Я против мусорного полигона, лучше мусороперерабатывающий завод, который даст рабочие места и не так навредит жителям области", – рассказала жительница Северодвинска Евгения П.В ломоносовских краяхНе лучше ситуация и в других населенных пунктах, расположенных вдоль Северной Двины – главной водной артерии Архангельской области. Так, в апреле 2017 года активисты Общероссийского народного фронта обнаружили у села Холмогоры незаконную свалку размером около двух гектаров.Оказалось, что полигон существовал уже давно. Туда свозились строительный и бытовой мусор. Активисты отмечают, что свалкой пользовались все близлежащие населенные пункты.Пренебрежительное отношение к природе поставило Северную Двину на грань экологической катастрофы. Так, в Котласе незаконные свалки ликвидируются с завидной регулярностью. "Чемпионом" стала куча на улице Смольникова, откуда вывезли 32 грузовика мусора. А в июле прошлого года горожане на огромных крыс, которые появились в городе из-за нелегальной помойки на старой выгребной яме.Населенные пункты разные, но проблемы – одни и те же. В 450 километрах к юго-востоку от Холмогор уже пять веков живет ничем не примечательный поселок Урдома. Места здесь тихие, но мусорные страсти с недавних пор будоражат и местных жителей.В апреле этого года мусор из поселка не вывозили несколько недель, хотя в восьми километрах от Урдомы находится сертифицированный полигон. Активисты обратились в прокуратуру и потребовали дать оценку действиям администрации Ленского района.Беспокойный СыктывкарСтрадает от мусорной проблемы и соседняя с Архангельской областью Республика Коми. По данным госреестра, в регионе есть 78 точек для складирования мусора. Однако чуть ли не еженедельно в республике появляются новые стихийные полигоны. В середине мая активисты насчитали 1774 потенциально опасных объекта.Особенно остро проблема чувствуется в столице региона – 250-тысячном Сыктывкаре. В апреле 2019 года на одну из нелегальных свалок жители городского частного сектора. Люди , что счета на вывоз мусора приходили регулярно, но отходы не вывозились с прошлой осени.Несколько свалок неравнодушные граждане обнаружили и в зеленой зоне Сыктывкара. Самая крупная помойка более чем на пятистах метрах. Место было завалено строительными и бытовыми отходами, автомобильными шинами.Дошло до того, что свалки стали появляться в историческом центре Сыктывкара. При этом к своим обязанностям местные чиновники отнеслись формально. Активисты Общероссийского народного фронта выяснили, что отчет местных властей о ликвидации свалки, отмеченной на интерактивной карте, не соответствует действительности. Примечательно, что залежи мусора располагались .Народ противМусорный кризис захлестнул и Вологодскую область. В апреле прошлого года общественники обнаружили на территории региона более 370 гектаров несанкционированных свалок и полигонов. Согласно официальным данным, на Вологодчине насчитывается размещения отходов.Этого недостаточно, уверен активисты. По их подсчетам, области не хватает 60% сортировочных мощностей. При этом ранее в правительстве региона отмечали, что к концу так называемой мусорной реформе на Вологодчине должно остаться пять действующих полигонов твердых коммунальных отходов.Наблюдатели отмечают серьезную пробуксовку мусорной реформы в регионе: по их мнению, для реальной сортировки отходов делается недостаточно, а практика вторичного использования терпит фиаско.Ситуация резко обострилась в середине февраля. Тогда в Вологде прошел митинг против тарифов на вывоз мусора и действующей свалки в черте города. Активисты указывали на природоохранное законодательство, в соответствии с которым работа свалки в черте города запрещена."Вот уже семь лет из года в год на территорию на улице Мудрова завозятся тысячи тонн отходов, а руководитель области этого не замечает", – .На краю пропастиОчевидно, что спасти Русский север от дальнейшего превращения в одну большую свалку под открытым небом может только цивилизованная утилизация отходов. Перед властями стоит задача ликвидировать незаконные свалки и рекультивировать выработавшие свой ресурс полигоны. Если ничего не предпринимать, то регионы могут столкнуться с куда более серьезными проблемами, чем те, которые добавляют чиновникам головной боли сейчас.Так, по оценке московской "Академии коммунального хозяйства имени К. Д. Панфилова", полигона в Архангельске может хватить еще лет на 10. А что делать с гигантской горой дальше?Огромную свалку так просто не оставишь, ее все равно придется рекультивировать, но на это нужны серьезные средства. Миллионы придется потратить только на геологические изыскания, а на остальные работы – в десятки раз больше.Вырабатывает свой ресурс и сыктывкарский полигон. По подсчетам мэрии, полигон в Дырносе прослужит еще не более семи лет. Альтернативную площадку власти ищут с 2013 года.Пока же рекультивацией отживших свое полигонов никто не занимается. Насыплют кучку – пойдут загрязнять другое место. Подобное "экстенсивное освоение" территорий мусором не решит проблему, но лишь оттянет ее неизбежное обострение. И чем дольше откладывать, тем более сложные и болезненные решения придется принимать в дальнейшем.При этом необходимо понимать, что от закрытия старых свалок новый мусор не испарится чудесным образом. С новыми отходами все равно придется что-то делать. Самый простой и очевидный вариант – отхватить у природы очередной кусок земли и насыпать там очередную кучу мусора. Стоит ли говорить, что эта кривая дорожка рано или поздно заведет нас в полный тупик, а последствия столь варварского отношения к природе мы будем разгребать еще много лет.Современный подходМенять систему обращения с отходами нужно уже сейчас. Чиновники в Архангельске отмечают, что идеальным вариантом был бы современный экотехнопарк. О его создании правительство региона и мэрия Москвы договорились в октябре прошлого года. Стоимость экотехнопарка "Шиес" составит 10,5 миллиарда рублей. Планируется, что там будет захоронено около 10 миллионов тонн брикетированных отходов.В отличие от устаревших методов обращения с мусором, технология брикетирования позволяет герметично упаковать отходы в целлофановую пленку, таким образом исключив распространение запаха и контакта мусора с окружающей средой.Кроме того, за счет высокой плотности площадь под размещение сокращается в два раза по сравнению с обычным полигоном. Также при уплотнении и изоляции мусора в кипах создаются условия для снижения примерно на 95% образования биологического газа и фильтрата. К тому же размещение отходов в изолированных брикетах устранит питательную среду грызунов, птиц и прочих разносчиков.Но в заваленной мусором Архангельской области проект экотехнопарка оценили далеко не все. Местные жители уже несколько месяцев протестуют против реализации инновационного проекта.Любопытно, что гигантские нелегальные свалки, по соседству с которыми живут местные, акций протеста не вызывают. Зато против Шиеса в тихой и спокойной Архангельской области поднялся небывалый ажиотаж.Беседуя с местными жителями, "Дни.ру" столкнулась с тем, что некоторые из них упорно отказываются говорить о текущей ситуации с мусором в Архангельской области. По странным причинам люди не захотели разговаривать про нелегальные свалки и тот вред, который они наносят региону, зато были полны энтузиазма выразить критическое отношение к проекту в Шиесе.Хотя, казалось бы, человека должны больше заботить уже имеющиеся, а не виртуальные проблемы. Ведь экотехнопарка в Шиесе пока нет, а масса нелегальных свалок гниет у местных жителей под ногами уже который год.Столичный опытМежду тем власти Москвы обещают архангельским коллегам помощь в рекультивации местных мусорных полигонов. За последние годы столица накопила в этом колоссальный опыт. Полигоны Малинки, Кучино, свалка в Ново-Переделкине – все они были законсервированы.Так, один из крупнейших полигонов в Европе, Кучино, который, поговаривают, видно даже из космоса, стал площадкой для внедрения эффективных зарубежных технологий рекультивации. Благодаря системе дегазации удается перехватить большинство свалочных газов, а после загерметизации склоном летом этого года зловоние полностью прекратится.На полигоне построены очистные сооружения для фильтрата, концентрат которого выводится для обезвреживания на специальное предприятие. А благодаря газосборной станции газ поступает на газоэлектростанцию, дающую энергию близлежащим населенным пунктам.А на полигоне Малинки в Новой Москве работы уже завершились. Фильтрат был собран, предприняты меры для защиты почв и воздуха от загрязнений. Сейчас бывшая свалка выглядит как поросший травой и молодыми деревьями холм.Большая работа проведена и на полигоне в Ново-Переделкине. Там появилась горка, ставшая одним из крупных центров зимнего отдыха в столице. Кроме катания на лыжах и сноуборде гостям доступны теннисный корт, спортивная площадка и даже бассейн. Инфраструктура курорта постоянно развивается.***Хотелось бы, чтобы современные технологии рекультивации были применены и на Русском севере. Живописный край с колоссальным рекреационным потенциалом мог бы стать локомотивом российского туризма. Вместо этого Поморье и соседние регионы продолжают умирать под залежами мусора."Ситуацию с экологией я оцениваю неудовлетворительно, у нас очень много стихийных свалок. Вот и люди уезжают, по 20 тысяч человек в год. Мы тоже собираемся, детей нужно увозить и спасать", – призналась жительница Архангельской области Дарья В.