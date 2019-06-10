Спортсменка Евгения Медведева выложила в своем Instagram новый пост. Аудитория тут же разразилась обвинениями в ее адрес.

Спортсменка Евгения Медведева выложила в своем Instagram новый пост. Аудитория тут же разразилась обвинениями в ее адрес.Фигуристка опубликовала пост с угрозами якобы в свой адрес. На нее в комментариях тут же накинулись пользователи социальной сети.Комментаторы утверждают, что девушка просто ищет внимания. Они предполагают, что шоу Fantasy on Ice не пригласил ее на следующий год, поэтому она и пытается другими путями напомнить о себе. "До свидания, потому что в следующем сезоне ты больше не появишься на подиуме, впереди тебя будут Алена Косторная, Саша Трусова и Анна Щербакова", – написал критикТем не менее, многие, наоборот. поддержали звезду. Фанаты писали слова любви и благодарности."Я, как и все твои фанаты, всегда буду с тобой и за тебя. Спасибо, что ты есть", – заявила поклонница.Напомним, 8 июня американский фигурист Джонни Вейр опубликовал в Instagram-аккаунте письмо с угрозами и призывами убираться обратно в Россию одному из участников шоу Fantasy on Ice. После этого Медведева заявила, что письмо было адресовано ей. Она также отметила, что оно не выбило ее из колеи.