В матче третьего тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 сборная Росси в Саранске разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0. Нападающий российской команды Федор Смолов, оформивший в игре дубль, поделился впечатлениями от победы.

В матче третьего тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 сборная России в Саранске разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0. Нападающий российской команды Федор Смолов, оформивший в игре дубль, поделился впечатлениями от победы."Всегда приятно выигрывать, всегда приятно забивать, рад, что удалось принять участие в историческом матче, – приводит слова Смолова пресс-служба РФС. – Насколько я знаю, это самая крупная победа в истории сборной России. Большое спасибо болельщикам, надеюсь, что мы их порадовали количеством голов и качеством игры".В следующем матче подопечные Станислава Черчесова во вторник, 11 июня сыграют с командой Кипра. "Настрой на Кипр, я думаю, будет даже более серьезным, потому что все прекрасно понимают, что это соперник другого уровня и будет гораздо сложнее", – подытожил Смолов.