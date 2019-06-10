Единственный путь урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем - создание двух независимых государств, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. При этом единственным решением он назвал достижение соглашения о создании двух государств путем переговоров.

Единственный путь урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем — создание двух независимых государств, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. При этом "единственным решением" он назвал достижение соглашения о создании двух государств путем переговоров.Свое заявление Маас сделал в Аммане на совместной пресс-конференции с главой иорданского МИД Айманом ас-Сафади. Последний заявление Мааса полностью поддержал.В июне на мирной конференции в Бахрейне США намерены представить свой план ближневосточного урегулирования. Акцент в нем будет сделан на финансовых и экономических аспектах. Палестинцы этот план уже отвергли, а от участия в конференции отказались, передает "Интерфакс".В пятницу, 7 июня, Маас отправился в поездку по трем странам Среднего Востока — было объявлено, что он посетит Иорданию, ОАЭ и Иран. Накануне он также побывал в Багдаде — этот пункт турне Мааса заранее не анонсировался, возможно, из соображений безопасности.В столице Ирака германский министр заявил, что сохранение иранской ядерной сделки — ключевой фактор стабильности и безопасности в регионе. Маас также сообщил, что среди центральных тем обсуждения в ходе его визитов в Иорданию и ОАЭ будут конфликты в Сирии и Йемене, передает РИА Новости.