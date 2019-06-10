Уже неделю пользователи Сети соревнуются в остроумии из-за короткого отрывка репортажа о поездке президента Белоруссии Александра Лукашенко в Казахстан. Оператор подловил момент, когда политик прихорашивался – расчесывал усы и брови.

Уже неделю пользователи Сети соревнуются в остроумии из-за короткого отрывка репортажа о поездке президента Белоруссии Александра Лукашенко в Казахстан. Оператор подловил момент, когда политик прихорашивался – расчесывал усы и брови.За время своего нахождения у власти президент Белоруссии Александр Лукашенко успел выстроить достаточно жесткую авторитарную систему, в чем сам порой откровенно признается во время публичных выступлений. При этом политик настаивает, что свободы и демократии в его стране ничуть не меньше, чем у соседей.Как бы то ни было, большинство граждан Белоруссии не упускают возможности подшутить над своим президентом или хотя бы продемонстрировать свое ироничное к нему отношение. В таким условиях видео, на котором Александр Лукашенко причесывает себе усы, не могло не стать хитом в Сети.Уже неделю комментаторы соревнуются в остроумии, пытаясь припечатать "гламурного усача". В основном юмор заключается в чрезмерном восхищении внешним видом Александра Лукашенко. "Красотулькен", "жених хоть куда", "Хорошенький", "Блинаааа класс", "Красавец!", – делились своими впечатлениями обитатели интернета.Нашлись и те, кто решил отнестись к увиденному серьезно. Они отметили, что несмотря на очевидное внимание Александра Лукашенко к своему внешнему виду, выглядит он сильно уставшим. Мол, усталость белорусского лидера выдают мешки под глазами, и никакими косметическими процедурами этого замаскировать не получится.Как бы то ни было, такое несерьезное отношение пользователей Сети к Александру Лукашенко можно воспринимать как унижение для политика его масштаба. В конце концов, внимание общественности должно быть сосредоточено на его действиях и заявлениях, а не на том, как он приводит себя в порядок до начала официальных мероприятий.