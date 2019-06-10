Внебрачную дочь звезды сериала Кадетство госпитализировали. Отпрыск Александра Головина – годовалая Оливия – находится под наблюдением врачей.

Внебрачную дочь звезды сериала "Кадетство" госпитализировали.Отпрыск Александра Головина – годовалая Оливия – находится под наблюдениемврачей.О том, что девочка попала в больницу в личном Instagramсообщила ее мать – Светлана Белогурова. Молодаяженщина ни на шаг не отходит от ребенка."Мы в больнице с остройкишечной инфекцией. У меня сердце разрывается от каждого ее позыва на рвоту.Сейчас ей очень плохо и у меня катятся слезы, ибо не знаю, чем помочь", – рассказала экс-возлюбленная АлександраГоловина.Белогурову возмутили сообщения в Сети о том, что она якобыпиарится на скандальной истории с отцовством артиста. По ее словам, шумихураздули друзья и коллеги Головина, сама же она хотела найти справедливость.Светлана отметила, что Александр никакой помощи дочери пока не предложил. Звездный отец игнорирует малышку, которая сейчас находится в тяжелом состоянии."Меня все заваливают вопросом: "А что, Саша молчит?" Ребят,конечно, он молчит. Он мне не муж, он просто биологический отец, с которым ягод не разговаривала уже. Даже не знаю, когда и с какого момента ему надоначать с нами общаться, если он того хочет", – цитирует экс-возлюбленнуюНапомним, молодые люди познакомились во время съемок фильма"Женщины против мужчин. Крымские каникулы". Головин исполнял одну изглавных ролей, а Белогурова работала гримером. Между ними сразу вспыхнуластрасть, однако, когда Светлана сообщила о беременности, Александр резкопрекратил общение.Экс-возлюбленная звезды сериала "Кадетство" подала в суд. Наднях стали известны результаты генетической экспертизы. ДНК-тест далположительный результат – артист является биологическим отцом малышки. теперь обязан выплачиватьалименты.