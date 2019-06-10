Внебрачную дочь звезды сериала Кадетство госпитализировали.
Отпрыск Александра Головина – годовалая Оливия – находится под наблюдением
врачей.
Внебрачную дочь звезды сериала "Кадетство" госпитализировали.
Отпрыск Александра Головина – годовалая Оливия – находится под наблюдением
врачей.
О том, что девочка попала в больницу в личном Instagram
сообщила ее мать – Светлана Белогурова. Молодая
женщина ни на шаг не отходит от ребенка.
"Мы в больнице с острой
кишечной инфекцией. У меня сердце разрывается от каждого ее позыва на рвоту.
Сейчас ей очень плохо и у меня катятся слезы, ибо не знаю, чем помочь", – рассказала экс-возлюбленная Александра
Головина.
Белогурову возмутили сообщения в Сети о том, что она якобы
пиарится на скандальной истории с отцовством артиста. По ее словам, шумиху
раздули друзья и коллеги Головина, сама же она хотела найти справедливость.
Светлана отметила, что Александр никакой помощи дочери пока не предложил. Звездный отец игнорирует малышку, которая сейчас находится в тяжелом состоянии.
"Меня все заваливают вопросом: "А что, Саша молчит?" Ребят,
конечно, он молчит. Он мне не муж, он просто биологический отец, с которым я
год не разговаривала уже. Даже не знаю, когда и с какого момента ему надо
начать с нами общаться, если он того хочет", – цитирует экс-возлюбленную
.
Напомним, молодые люди познакомились во время съемок фильма
"Женщины против мужчин. Крымские каникулы". Головин исполнял одну из
главных ролей, а Белогурова работала гримером. Между ними сразу вспыхнула
страсть, однако, когда Светлана сообщила о беременности, Александр резко
прекратил общение.
Экс-возлюбленная звезды сериала "Кадетство" подала в суд. На
днях стали известны результаты генетической экспертизы. ДНК-тест дал
положительный результат – артист является биологическим отцом малышки. теперь обязан выплачивать
алименты.