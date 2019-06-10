Почетный президент Федерации велосипедного спорта России Игорь Макаров от лица организации преподнес подарок президенту Белоруссии Александру Лукашенко – спортивный велосипед, на котором глава соседнего государства уже совершил несколько прогулок. Макаров считает, что велосипед может изменить жизнь любого человека.

Почетный президент Федерации велосипедного спорта России Игорь Макаров от лица организации преподнес подарок президенту Белоруссии Александру Лукашенко – спортивный велосипед, на котором глава соседнего государства уже совершил несколько прогулок. Макаров считает, что велосипед может изменить жизнь любого человека.Именно поэтому своим многочисленным друзьям и партнерам Игорь Макаров предпочитает дарить двухколесного коня, который, по его мнению, способен сделать насыщенную жизнь занятого человека более сбалансированной и здоровой.Но это не личная прихоть бизнесмена и спортивного функционера, а инициатива, связанная с существованием программы по оказанию материально-технической помощи велофедерациям и спортивным школам, занимающимся развитием велоспорта по всему миру, в том числе в родной для него Республике Беларусь. Макаров, глава международной группы компаний "АРЕТИ", в прошлом сам принадлежал к спорту высших достижений, был членом олимпийской сборной СССР, мастером спорта международного класса.Сегодня кроме исполнения должности почетного президента РФВС он входит в состав руководства Международного союза велосипедистов (UCI) и его обязанностью, в том числе, является пропаганда, развитие и популяризация велосипедного спорта во всем мире. При этом он искренне считает, что велосипед был и остается лучшим видом активного отдыха.