Новую современную систему ПВО Khordad-15 иранской разработки представил в воскресенье, 9 июня, министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами.

Новую современную систему ПВО Khordad-15 иранской разработки представил в воскресенье, 9 июня, министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами.Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СМИ республики, новая система способна обнаруживать одновременно до шести разных целей, в том числе военные самолеты и беспилотники, в радиусе 150 километров и отслеживать их на расстоянии 120 километров. Поражать цели она будет ракетами Sayyad-3.Как сообщил министр, система рассчитана на уничтожение объектов противника на высоте до 27 километров и в радиусе 75 километров. Кроме того, она способна обнаруживать цели-невидимки в радиусе 85 километров и поражать их в радиусе 45 километров.Система Khordad-15 очень мобильна: ее можно развернуть в течение пяти минут, добавил Хатами.В конце прошлого года иранские предприятия начали производство реактивных истребителей четвертого поколения Kowsar. Самолет целиком разработан в Иране и оснащен баллистическим компьютером и многоцелевым радаром. Kowsar разработан для поддержки армейских подразделений в коротких вылетах.