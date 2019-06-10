Богатейшая культура и история Чечни не только в сердцах людей. История там лежит прямо под ногами. В буквальном смысле. При этом археологические раскопки шли там еще в советское время.

Богатейшая культура и история Чечни не только в сердцах людей. История там лежит прямо под ногами. В буквальном смысле. При этом археологические раскопки шли там еще в советское время. И вот недавно ученые возобновили работу.Сантиметр за сантиметром. Слой за слоем. 40-градусная жара здесь — скорее, помощник. Чем суше почва, тем легче работать сначала лопатой, затем небольшим совком и только потом мягкой кистью.Под руководством московских ученых вместе с чеченскими археологами работают их коллеги из соседних республик. Деберали Хамазов приехал из Дагестана.Каждую находку фотографируют подробно описывают и передают в музеи. Чеченский национальный, что расположен в самом центре Грозного, только в этом археологическом сезоне получил более сотни новых экспонатов."Наши самые свежие находки — это позолоченные перстни, элементы конской сбруи, также уникальная находка – доспехи, кольчуга, бармица, которая защищает шею и голову. Можно сказать, что это полное боевое снаряжение чеченского воина средневекового", — рассказал Али Садулаев, научный сотрудник Национального музея Чечни.Глава республики Рамзан Кадыров признается: археологический зал музея — любимый и у его детей."Моей дочке – 14 лет. Я у нее спросил, кем хочешь стать? Она говорит, что археологом! Откуда такие желания? Хочу, отвечает, изучать историю . Наши предки были очень умные, развитые. И мы этому должны дать документальное подтверждение", — считает Кадыров.Жемчужину средневековой архитектуры Северного Кавказа башенный комплекс Нихарой возвели около 700 лет назад. Жилые башни даже сотни лет назад старались, насколько это возможно, благоустроить.Чеченские археологи уверены их ждет немало настоящих открытий.Поднимаемся к разрушенным дождями, ветрами и землетрясениями башням. На северной стене одной из них — надпись, сделанная древним грузинским шрифтомУ чеченских археологов есть и своя лаборатория. Здесь перед передачей в музей изучают и каталогизируют каждую находку. В советское время здесь на постоянной основе работали три археологические экспедиции: равнинная, предгорная и горная. До таких масштабов еще, конечно, далеко. Но география раскопок теперь только расширяется.