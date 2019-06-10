Рамзан Кадыров заработал за прошлый год более семи с половиной миллионов рублей.

Рамзан Кадыров заработал за прошлый год более семи с половиной миллионов рублей. "За отчетный период общая сумма доходов главы Чеченской Республики составила 7,581 миллиона рублей", — сообщает государственный сайт Чечни.Личные доходы Кадырова увеличились по сравнению с 2017 годом на 700 тысяч рублей. Глава северокавказской республики владеет жилым домом площадью более двух тысяч квадратных метров и земельным участком 3,6 тысячи квадратных метра. Доход супруги Медни Кадыровой составил 60 тысяч рублей за прошлый год, она владеет 200-метровой квартирой. Один из несовершеннолетних детей Рамзана Кадырова заработал в прошлом году 210 тысяч рублей.Также в пользовании Кадырова, его жены и 11 несовершеннолетних детей находится жилой дом площадью порядка 300 квадратных метров.