Американский актер Киану Ривз появится в качестве одного из персонажей в игре Cyberpunk 2077. На пресс-конференции Microsoft на выставке E3 он сам, выйдя на сцену, рассказал об игре и озвучил дату ее релиза.

Американский актер Киану Ривз появится в качестве одного из персонажей в игре Cyberpunk 2077. На пресс-конференции Microsoft на выставке E3 он сам, выйдя на сцену, рассказал об игре и озвучил дату ее релиза — 16 апреля 2020 года. Уже доступен предзаказ игры, в России он стоит 1999 рублей.Игра создана студией CD Projekt Red, известной серией игр "Ведьмак" по вселенной Анджея Сапковского, напоминает РИА Новости. Анонс Cyberpunk 2077 вышел еще в 2012 году. Она создана на основе настольной игры Майка Пондсмита Cyberpunk 2020, а также на базе многочисленных романов цикла о мире Cyberpunk. Сюжет переносит игрока в 2077 год, в вымышленный "Ночной город" в Калифорнии. Там развернется борьба между бандами преступников.