Самая горячая тема прошедшей недели. В ней не одно событие, но они увязываются в общий сюжет о том, сколь быстро меняется мир, сколь жизненно опасны эти перемены и сколь срочно и сообща нужно реагировать на происходящее.

Самая горячая тема прошедшей недели. В ней не одно событие, но они увязываются в общий сюжет о том, сколь быстро меняется мир, сколь жизненно опасны эти перемены и сколь срочно и сообща нужно реагировать на происходящее.Начнем с события в Харькове, которое новый президент Украины Зеленский устами своего пресс-секретаря Юлии Мендель счел мелким и недостойным его личного – президентского — внимания. Это снос памятника маршалу Жукову. Украинские националисты набросили на бюст веревку и под гиканье толпы и при бездействии полиции совершили задуманное.Георгий Константинович Жуков — первый и главный среди советских маршалов Великой Отечественной и главный маршал всей Второй мировой. Тот, кто брал Берлин, и тот, кто подписывал Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. К слову, представители США и Франции поставили свои подписи под Актом лишь как свидетели. Георгий Константинович Жуков — маршал, который на белом коне в 1945-м принимал исторический Парад Победы.Так вот президент Зеленский отказался оценивать лично снос памятника Жукову в Харькове, спрятался за хаос в украинском законодательстве и официально счел акт вандализма местной и мелкой проблемой. Из заявления его пресс-секретаря. "Президент считает, что решение подобных коллизий в рамках закона является делом исключительно территориальной общины города".Собственно, так искусственно преуменьшается масштаб события, словно речь идет не о памятнике крупной исторической фигуре, а о заурядном бюсте деятелю городского масштаба. На мой взгляд, это сознательное и трусливое изменение пропорций мира. Неспособность честно признать, что в нем большое, а что маленькое. Такая неспособность делает любого человека мелким.Масштаб маршала Жукова как полководца, его вклад в освобождение континента от фашизма оценен не только в нашей стране. Два усыпанных бриллиантами ордена "Победа". Высшая военная награда СССР, присуждаемая военачальникам. Кстати, один из орденов — за освобождение правобережной Украины.Давайте повнимательнее рассмотрим парадные кители маршала Жукова. Почетнейший британский рыцарский орден – Бани — Первого класса и "Большой рыцарский крест" на широкой муаровой красной ленте через плечо. Такой же в свое время получил маршал Барклай де Толли за победу над злейшим врагом Англии Наполеоном, а в годы Второй мировой — командующий союзными войсками и будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр.Знак и звезда ордена Почетного Легиона 1-го класса. И орден "Военный крест" — высшие знаки отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. Орден учрежден Наполеоном. Маршал Жуков — единственный советский кавалер столь высокой французской награды.Американская награда орден "Легион почета степени главнокомандующего" — шеф-командор — степень, которая присваивается лишь главам государств и главнокомандующим союзными армиями.Орден Белого льва 1-й степени — высшая награда Чехии. Есть и польские награды. "Военная доблесть" 1-го класса — орден XVIII века — за выдающиеся боевые заслуги и орден "Крест Грюнвальда" — за доблесть в борьбе с оккупантами, за свободу и независимость Польши, заслуги в организации вооруженных сил, успешном проведении боевых операций. Учрежден в 1943 году.То есть, мы понимаем, что ни одна из подобных наград не могла быть присуждена лишь из вежливости или по соображениям формального дипломатического протокола. Каждая — признание истинного вклада Жукова в дело свободы, знак высшей государственной благодарности за спасенные жизни и сам факт своего существования.