Новые фото
актрисы всерьез напугали ее поклонников. Анджелина Джоли дошла в похудении до
предела и стала выглядеть болезненно.
Новые фото
актрисы всерьез напугали ее поклонников. Анджелина Джоли дошла в похудении до
предела и стала выглядеть болезненно.
Свежие
снимки экс-супруги Брэда Питта фотографы сделали в Колумбии. Туда Анжелина
Джоли прилетела с гуманитарной миссией – в качестве посла доброй воли. Она
посетила лагерь беженцев на границе с Венесуэлой. Артистка решила помочь местным
семьям, живущих там в ужасных условиях.
На кадрах на
Анджелину Джоли страшно смотреть. Знаменитость и раньше шокировала фанатов
своей излишней худобой, но теперь она, по мнению поклонников, дошла до предела.
Особенно это стало заметно по рукам звезды. От них остались только кожа да
кости, а толстые вены похожи на веревки.
Материал дополняется