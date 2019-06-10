Новые фото актрисы всерьез напугали ее поклонников. Анджелина Джоли дошла в похудении до предела и стала выглядеть болезненно.

Новые фотоактрисы всерьез напугали ее поклонников. Анджелина Джоли дошла в похудении допредела и стала выглядеть болезненно.Свежиеснимки экс-супруги Брэда Питта фотографы сделали в Колумбии. Туда АнжелинаДжоли прилетела с гуманитарной миссией – в качестве посла доброй воли. Онапосетила лагерь беженцев на границе с Венесуэлой. Артистка решила помочь местнымсемьям, живущих там в ужасных условиях.На кадрах наАнджелину Джоли страшно смотреть. Знаменитость и раньше шокировала фанатовсвоей излишней худобой, но теперь она, по мнению поклонников, дошла до предела.Особенно это стало заметно по рукам звезды. От них остались только кожа дакости, а толстые вены похожи на веревки.Материал дополняется