Певица опубликовала семейное фото. Поклонники Веры Брежневой
обратили внимание на ее сестру Викторию.
Певица опубликовала семейное фото. Поклонники Веры Брежневой
обратили внимание на ее сестру Викторию.
В личном Instagram певица поделилась свежим снимком с
итальянского курорта. По традиции Вера Брежнева проводит начало лета в Форте-дей-Марми, где ежегодно
отмечает день рождения матери.
"Как важно, чтобы мама была жива, чтобы мама была здорова. И
так круто, когда с мамой близкие, теплые, дружеские отношения", – написала Вера
Брежнева ниже.
На опубликованном снимке звезда запечатлена с родительницей
и младшими сестрами – двойняшками Анастасией и Викторией. Последняя недавно
пережила болезненный развод с мужем продюсером Александром Цекало, который ушел
к актрисе Дарине Эрвин. Сестра осталась одна с двумя детьми: Александрой
и Михаилом.
К слову, на снимке отсутствует старшая сестра Веры – Галина.
Она не смогла прилететь в Италию, однако мысленно поддерживала своих близких.
Подписчики певицы отметили, что женщины ее семьи очень привлекательны.
Особо отметили, Викторию, которая выбрала для торжества легкий белый
комбинезон. Добавим, что сестра знаменитости не выглядит
забитой брошенкой. Более того, после расставания с Цекало она кажется счастливей
прежнего.
"4 женщины, и все шикарные😍👏👏👏 (здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", "Какие красивые все! 👌😊", "Какие
вы очаровательные!!!!!!!!!!!! Не перестаю удивляться природной красоте всех
Вас!!!", "Просто бомба все красотки!" – писали
комментаторы на странице .