Певица опубликовала семейное фото. Поклонники Веры Брежневой обратили внимание на ее сестру Викторию.

Певица опубликовала семейное фото. Поклонники Веры Брежневойобратили внимание на ее сестру Викторию.В личном Instagram певица поделилась свежим снимком ситальянского курорта. По традиции Вера Брежнева проводит начало лета в Форте-дей-Марми, где ежегодноотмечает день рождения матери."Как важно, чтобы мама была жива, чтобы мама была здорова. Итак круто, когда с мамой близкие, теплые, дружеские отношения", – написала ВераБрежнева ниже.На опубликованном снимке звезда запечатлена с родительницейи младшими сестрами – двойняшками Анастасией и Викторией. Последняя недавнопережила болезненный развод с мужем продюсером Александром Цекало, который ушелк актрисе Дарине Эрвин. Сестра осталась одна с двумя детьми: Александройи Михаилом.К слову, на снимке отсутствует старшая сестра Веры – Галина.Она не смогла прилететь в Италию, однако мысленно поддерживала своих близких.Подписчики певицы отметили, что женщины ее семьи очень привлекательны.Особо отметили, Викторию, которая выбрала для торжества легкий белыйкомбинезон. Добавим, что сестра знаменитости не выглядитзабитой брошенкой. Более того, после расставания с Цекало она кажется счастливейпрежнего."4 женщины, и все шикарные😍👏👏👏 (здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", "Какие красивые все! 👌😊", "Какиевы очаровательные!!!!!!!!!!!! Не перестаю удивляться природной красоте всехВас!!!", "Просто бомба все красотки!" – писаликомментаторы на странице .