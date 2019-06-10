Пока продюсер лежит в медикаментозной коме в одном из госпиталей столицы, журналисты выискивают все новые и новые сальные подробности из жизни Бари Алибасова. Телевизионщики не упустили возможности в очередной раз пройтись по звезде.

Пока продюсер лежит в медикаментозной коме в одном из госпиталейстолицы, журналисты выискивают все новые и новые сальные подробности из жизни БариАлибасова. Телевизионщики не упустили возможности в очередной раз пройтись по звезде.Незадолго до трагедии шоумен стал героем программы "Судьбачеловека" телеканала "Россия 1". Бари Алибасов тогда разоткровенничался с ведущимшоу Борисом Корчевниковым и рассказал много личного.В связи с шумихой, которая началась после отравления и госпитализации шоумена, телевизионщики решили повторить тот выпуск шоу и вместесо зрителями цинично перетрясти все грязное белье находящегося в беспамятстве БариАлибасова. Напомним, в том эфире продюсер рассказывал, какженился на несовершеннолетней кореянке Кате Вон. Девушка стала второй супругой знаменитости.С будущей женой Алибасов познакомился в музыкальном училище, где та быластуденткой. "Мы сильно полюбили друг друга. Ей было семнадцать лет,когда мы зарегистрировали наши отношения. У меня была квартира, где мы и жили",– поведал Бари Алибасов.Этот брак шоумена продлился недолго и завершился оченьпечально. Музыкальный продюсер застукал избранницу в постели с любовником.Разлучником оказался друг Сергей Янкин."Я сорвал с нее платье, которое покупал ранее. Выгнал вкоридор. И просто сказал: "До свидания!" – делился шоумен.Продюсер признался, что поступок супруги ранил его доглубины души. Между тем считает, что поплатился тогда за своигрехи. "Я плакал. Буквально рыдал, когда ходил по улицам. Это сработал законбумеранга. Я же бросил свою первую супругу с ребенком! Жизнь все расставила посвоим местам", – рассказывал продюсер.