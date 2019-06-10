Денежное вознаграждение составляет 200 тысяч рублей

Денежное вознаграждение составляет 200 тысяч рублейВо Владимирской области подвели итоги конкурса за достижения в педагогической деятельности. В этом году в конкурсе участвовали 35 педагогов из 18 муниципалитетов.8 лучших педагогов получили президентские гранты в размере 200 тысяч рублей. А ещё 20 учителей, признанные лауреатами конкурса, получат премии по 50 тысяч рублей.Кроме того, мы подвели и итоги регионального конкурса школ, внедряющих инновационные образовательные программы. В конкурсе приняли участие 34 школы из 17 муниципалитетов.Симская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Александра Богомолова стала победителем регионального конкурса уже в 8 раз — ранее учебное заведение побеждало школьном смотре в 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017, 2018 годах.