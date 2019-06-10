Последнее время о смене власти в Белоруссии говорят все чаще. Президент республики Александр Лукашенко встретился с главой МВД Игорем Шуневичем сделал резкие заявления. Среди прочего, из уст недовольного Батьки звучали слова гетто и концлагерь.

Последнее время о смене власти в Белоруссии говорят все чаще. Президент республики Александр Лукашенко встретился с главой МВД Игорем Шуневичем сделал резкие заявления. Среди прочего, из уст недовольного Батьки звучали слова "гетто" и "концлагерь".Разговор с министром внутренних дел, судя по всему,получился напряженным. Лукашенко был явно недоволен и озвучивал в лицочиновнику свои претензии.Батька признался, что его настораживает создание "не токонцлагерей, не то каких-то гетто". Возмущение Лукашенко вызвалифундаментные блоки, которые поставили до проезжей части."Читай, будем устанавливать металлические заборы врайоне фанзон. Это нам зачем? Поэтому за пределы пешеходного тротуара никто неможет вылезать с этими заборами, и они должны быть цивилизованными", -заявил белорусский лидер.Не упустил возможности Лукашенко "проехаться" позападным странам. "Пускай это делают в странах демократии: во Франции,Германии, Америке", – заявил Батька. Он призвал не допускать излишеств приподготовке к II Европейским играм – спортивному мероприятию, которое пройдет вМинске в конце июня.Последнее время заметно нервничает,отмечают наблюдатели. Батька делает все больше резких заявлений, публичноотчитывает своих чиновников и пугает население угрозой потери Белоруссиейнезависимости.Эксперты полагают, что президент братской республики активно намерен уйти в отставку и занят подбором преемника. Высокие шансы занять кресло Лукашенко у его старшегосына – Виктора, члена Совета безопасности республики. Другие ставят на министраиностранных дел Владимира Макея и премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса.И все же большинство экспертов уверены: хочетсохранить власть в руках своей семьи. Политолог Дмитрий Болкунец не исключил,что власть перейдет к Виктору, а после него к младшему сыну президента -Николаю.