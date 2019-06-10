Последнее время о смене власти в Белоруссии говорят все чаще. Президент республики Александр Лукашенко встретился с главой МВД Игорем Шуневичем сделал резкие заявления. Среди прочего, из уст недовольного Батьки звучали слова гетто и концлагерь.
Последнее время о смене власти в Белоруссии говорят все чаще. Президент республики Александр Лукашенко встретился с главой МВД Игорем Шуневичем сделал резкие заявления. Среди прочего, из уст недовольного Батьки звучали слова "гетто" и "концлагерь".
Разговор с министром внутренних дел, судя по всему,
получился напряженным. Лукашенко был явно недоволен и озвучивал в лицо
чиновнику свои претензии.
Батька признался, что его настораживает создание "не то
концлагерей, не то каких-то гетто". Возмущение Лукашенко вызвали
фундаментные блоки, которые поставили до проезжей части.
"Читай, будем устанавливать металлические заборы в
районе фанзон. Это нам зачем? Поэтому за пределы пешеходного тротуара никто не
может вылезать с этими заборами, и они должны быть цивилизованными", -
заявил белорусский лидер.
Не упустил возможности Лукашенко "проехаться" по
западным странам. "Пускай это делают в странах демократии: во Франции,
Германии, Америке", – заявил Батька. Он призвал не допускать излишеств при
подготовке к II Европейским играм – спортивному мероприятию, которое пройдет в
Минске в конце июня.
Последнее время заметно нервничает,
отмечают наблюдатели. Батька делает все больше резких заявлений, публично
отчитывает своих чиновников и пугает население угрозой потери Белоруссией
независимости.
Эксперты полагают, что президент братской республики активно намерен уйти в отставку и занят подбором преемника. Высокие шансы занять кресло Лукашенко у его старшего
сына – Виктора, члена Совета безопасности республики. Другие ставят на министра
иностранных дел Владимира Макея и премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса.
И все же большинство экспертов уверены: хочет
сохранить власть в руках своей семьи. Политолог Дмитрий Болкунец не исключил,
что власть перейдет к Виктору, а после него к младшему сыну президента -
Николаю.