Экс-супруга актера Армена Джигарханяна встретилась с заклятой
подругой. Элина Мазур напала на
пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую.
Экс-супруга актера Армена Джигарханяна встретилась с заклятой
подругой. Элина Мазур напала на
пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую.
Встречу бывших товарок организовали телевизионщики. Враждующие
стороны пересеклись в Останкино, во время съемок программы.
Виталина Цымбалюк-Романовская
и Элина Мазур сидели в соседних комнатах. Пианистка взяла себе в помощь возлюбленного
– певца Прохора Шаляпина, в то время как ее экс-приятельница приехала одна.
Мазур отреагировала на оскорбительные комментарии Шаляпина.
Элина не выдержала нападок избранника пианистки, влетела в помещение, где
проходило интервью Цымбалюк-Романовской.
Взбешенная женщина набросилась на
Виталину. Она несколько раз ударила бывшую подругу по лицу и пнула ногой. Отметим, что получающая оплеухи Цымбалюк-Романовская
продолжала улыбаться. Оттаскивать разъяренную Мазур пришлось Шаляпину. Эпизод с дракой показали в программе "Новые русские сенсации" телеканала НТВ.
Напомним, история вражды и Элины
Мазур началась несколько лет назад. Последняя представляла пианистку в суде, та разводилась 83-летнем Арменом Джигарханяном.
Элина не смогла вернуть артиста в семью, после чего Виталина
отказалась от ее услуг. В ответ на это Мазур рассказала журналистам много
сенсационных подробностей о личной жизни .