Экс-супруга актера Армена Джигарханяна встретилась с заклятой подругой. Элина Мазур напала на пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую.

Экс-супруга актера Армена Джигарханяна встретилась с заклятойподругой. Элина Мазур напала напианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую.Встречу бывших товарок организовали телевизионщики. Враждующиестороны пересеклись в Останкино, во время съемок программы.Виталина Цымбалюк-Романовскаяи Элина Мазур сидели в соседних комнатах. Пианистка взяла себе в помощь возлюбленного– певца Прохора Шаляпина, в то время как ее экс-приятельница приехала одна.Мазур отреагировала на оскорбительные комментарии Шаляпина.Элина не выдержала нападок избранника пианистки, влетела в помещение, гдепроходило интервью Цымбалюк-Романовской.Взбешенная женщина набросилась наВиталину. Она несколько раз ударила бывшую подругу по лицу и пнула ногой. Отметим, что получающая оплеухи Цымбалюк-Романовскаяпродолжала улыбаться. Оттаскивать разъяренную Мазур пришлось Шаляпину. Эпизод с дракой показали в программе "Новые русские сенсации" телеканала НТВ.Напомним, история вражды и ЭлиныМазур началась несколько лет назад. Последняя представляла пианистку в суде, та разводилась 83-летнем Арменом Джигарханяном.Элина не смогла вернуть артиста в семью, после чего Виталинаотказалась от ее услуг. В ответ на это Мазур рассказала журналистам многосенсационных подробностей о личной жизни .