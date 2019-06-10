Президент Черногории Мило Джуканович требует от церкви не вмешиваться в политику, а сам при этом старается церковь возглавить, заявил митрополит Черногорский и Приморский Сербской православной церкви Амфилохий.

Президент Черногории Мило Джуканович требует от церкви не вмешиваться в политику, а сам при этом старается церковь возглавить, заявил митрополит Черногорский и Приморский Сербской православной церкви Амфилохий.Ранее Джуканович на партийном съезде обвинил церковь в том, что она препятствует европеизации общества, сохраняя религиозную монополию в стране. И добавил, что воспользуется опытом Украины, чтобы добиться автокефалии непризнанной черногорской церкви.Амфилохий, по его словам, был шокирован услышанным. Это первый случай в истории, когда атеист создает церковь. В Сирии он видел, как мирно сосуществуют мусульмане и христиане, и президенты не вмешиваются в их внутреннюю кухню. Поэтому заявление Джукановича было поразительным.Митрополит Амфилохий уже говорил о том, что черногорскую церковь, о которой заговорили только в 1970-1980-х годах, признает исключительно Киевский патриархат Денисенко, передает ТАСС.