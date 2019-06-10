Санкции в отношении китайской компании Huwaei будут рассматриваться отдельно от проблемы повышения пошлин на товары из КНР. Об этом в интервью CNBC заявил министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

Санкции в отношении китайской компании Huwaei будут рассматриваться отдельно от проблемы повышения пошлин на товары из КНР. Об этом в интервью CNBC заявил министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.На вопрос корреспондента, готова ли американская сторона включить Huwaei в договоренности по более широкому кругу вопросов с Пекином Мнучин ответил, что тема Huwaei рассматривается отдельно от американско-китайской торговли.Он допустил возможность смягчения позиции США по Huawei в случае получения от Китая "определенных гарантий" и при наличии "подвижек на торговых переговорах".Китайская телекоммуникационная компания Huawei была внесена в черный список Минторга США из-за "угрозы национальной безопасности". Утверждалось, что Huawei может использовать свою технологию для шпионажа в пользу Пекина. Затем компания Google лишила Huawei доступа к обновлениям операционной системы Android, которой оснащены смартфоны Huawei.Позже власти Китая предупредили иностранные компании, в том числе Microsoft, Dell и Samsung, о серьезных последствиях их подчинения запрету Вашингтона на поставки технологий китайским компаниям, сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники. Представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Китай формирует список "ненадежных иностранных компаний", которые "отходят от духа контракта" или прекращают поставки в Китай "по некоммерческим причинам".