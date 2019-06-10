Он попытался подкупить полицейского

Он попытался подкупить полицейскогоВ Коврове сотрудники ГИБДД задержали 23-летнего жителя Московской области. Правоохранители остановили его автомобиль, так как в салоне оказалось больше пассажиров, чем разрешено.Во время проверки документов полицейские выяснили, что у водителя нет с собой прав. Чтобы протокол поскорее составили, молодой человек попытался дать инспектору взятку - тысячу рублей. Правоохранитель отказался от денег и доложил об этом в отдел полиции.Жителя Московской области признали виновным в покушение на дачу взятки. Ему назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.