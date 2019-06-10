В Москве повторился температурный рекорд для 9 июня. К 16 часам в воскресенье температура воздуха на опорной метеостанции в районе ВДНХ достигла 31 градуса тепла, сообщает Гидрометцентр России. Такая же температура была зафиксирована 9 июня 1999 года: плюс 31,0 градуса по Цельсию.

В Москве повторился температурный рекорд для 9 июня. К 16 часам в воскресенье температура воздуха на опорной метеостанции в районе ВДНХ достигла 31 градуса тепла, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России. Такая же температура была зафиксирована 9 июня 1999 года: плюс 31,0 градуса по Цельсию.Однако абсолютный температурный рекорд дня за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в российской столице "устоял": 9 июня 1948 года столбики термометра в городе поднялись до плюс 32,1 градуса.Синоптики отмечают, что 9 июня стало также самым жарким днем в Москве с начала 2019 года. Предыдущие температурные максимумы отмечались 7 и 8 июня: 30,9 градуса тепла. Среднесуточная температура превышает климатическую норму на 7-8 градусов.Из-за аномально жаркой погоды в столичном регионе до 10 июня продлено действие "оранжевого" уровня погодной опасности. Метеорологи обещают, что с понедельника в Москве станет немного прохладнее, пройдут небольшие дожди, возможны грозы и град.