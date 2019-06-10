Злоумышленник, предлагая замену фильтров для воды, вошел в квартиру пенсионерки и похитил денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Останкинский задержали подозреваемого в краже денежных средств у пенсионерки.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже от 91-летней жительницы столицы. Заявительница рассказала, что в своей квартире, расположенной на Калибровской улице, обнаружила пропажу 25 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска возле одного из домов на Мурманском проезде был задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния. Им оказался 20-летний житель столицы.Установлено, что злоумышленник осуществлял обход всех квартир дома, предлагая замену фильтров для воды. Когда ему дверь открыла пожилая москвичка, мужчина под предлогом проведения работ вошел в квартиру и, воспользовавшись невнимательностью пенсионерки, похитил из тумбочки принадлежащие ей денежные средства, после чего скрылся.Следствием Отдела МВД России по району Останкинский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29