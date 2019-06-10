В отдельных районах ожидается град

В отдельных районах ожидается градСиноптики прогнозируют ухудшение погоды во Владимире. Днем 10 июня ожидается гроза с дождем, в отдельных районах пойдет град. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.Усиление ветра и его порывы повышают риски возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, отключениями электроснабжения, обрушением рекламных щитов и других конструкций, падением деревьев.Оказавшись на улице во время непогоды не оставляйте автомобиль под рекламными щитами и деревьями. В квартире, доме, здании отключите все имеющиеся бытовые электроприборы, не стойте у открытых окон и дверей, не касайтесь водопроводных кранов и труб. Окна в помещения должны быть закрыты, чтобы исключить попадания в них шаровой молнии.