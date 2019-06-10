Установлено, что злоумышленник залез в квартиру потерпевшего через окно, похитил сейф и скрылся...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Теплый Стан задержали подозреваемого в краже сейфа из квартиры», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию обратился житель столицы с сообщением о краже. Мужчина рассказал, что после работы возвращался в съемную квартиру, расположенную в одном из домов по Профсоюзной улице, и увидел, что в ней начался пожар. После того как огонь был ликвидирован, потерпевший обнаружил пропажу сейфа с ювелирными украшениями. Сумма ущерба составила около 700 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на Профсоюзной улице был задержан подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Им оказался 32-летний приезжий.Установлено, что подозреваемый залез в квартиру потерпевшего через окно, похитил сейф и скрылся с места происшествия. После его ухода в квартире начался пожар.В настоящее время похищенное изъято и будет возвращено владельцу.Следственным отделением ОМВД России по району Теплый Стан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Следствием проводится проверка на причастность подозреваемого к поджогу жилища потерпевшего.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56