Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в финале Открытого чемпионата Франции в четырех сетах за три часа четыре минуты обыграл представителя Австрии Доминика Тима со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в финале Открытого чемпионата Франции в четырех сетах за три часа четыре минуты обыграл представителя Австрии Доминика Тима со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.Испанец трижды подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 13, а у Тима, занимающего четвертое место в рейтинге АТР, семь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейка из шести.Таким образом, Надаль в 18-й раз выиграл турнир "Большого шлема" и в 12-й раз – Roland Garros. Теперь на его счету два трофея в сезоне-2019 и 82 – в карьере. За эту победу 33-летний теннисист получит две тысячи рейтинговых очков и 2,3 млн долларов в качестве призовых.