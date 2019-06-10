Североатлантический Альянс обеспокоен политическим кризисом в Республике Молдова. Он призывает политически стороны к сдержанности и урегулированию ситуации с помощью диалога. Об этом в воскресенье, 9 июня, заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Североатлантический Альянс обеспокоен политическим кризисом в Республике Молдова. Он призывает политически стороны к сдержанности и урегулированию ситуации с помощью диалога. Об этом в воскресенье, 9 июня, заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.Как отмечает Лунгеску, демократически избранные лидера Молдавии должны вместе работать над преодолением этого кризиса.А заявлении говорится, что НАТО подтверждает неизменную поддержку Молдавии в реформировании ее институтов обороны и безопасности. Отмечается также, что НАТО и Молдавия на протяжении 25 лет являются близкими партнерами. Альянс по-прежнему привержен независимости, суверенитету и территориальной целостности Молдовы.8 июня проевропейский блок ACUM и пророссийская Партия социалистов Молдавии сформировали парламентское большинство, и после трех месяцев ожидания страна получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными. В ответ парламент заявил о попытке Демократической партии, находившейся у власти до сих пор, через судей узурпировать власть. В воскресенье Филип, назначенный временно исполняющим обязанности главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил на 6 сентября проведение досрочных выборов. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение Конституционного суда по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти, передает РИА Новости.