Сотрудники британского маркетингового агентства Blueclaw провели исследование. Им удалось составить перечень катастроф, способных привести к концу света.Специалисты провели анализ данных из 50 различных источников. На их основе они определили, что обладает большей вероятностью уничтожить человечествоПервый сценарий – это глобальное потепление. Согласно прогнозу,через 2136 летклиматические изменения могут привести к уничтожению человечества. Точкой отправления станет Бангладеш. Именно в этой стране лишь за последние десять лет случилось четырнадцать наводнений, как сообщает специальный ресурс How Will The World End.Далее, эпидемия смертельных заболеваний. Самые вероятные, при этом и самые опасные: туберкулёз, малярия, сезонный грипп, лихорадка Эбола, менингит, лёгочная и бубонная чума, лихорадка Ласса, холера, жёлтая лихорадка и вирус Марбург.Третье место заняла ядерная катастрофа. По данным экспертом, Америка смогла бы стереть все живое с лица земли за 5351 взрыв, а России понадобилось бы всего 4206.Наконец, четвертый вариант – падение астероида. Согласно данным NASA, самым потенциально опасным небесным телом является Florence. Оно достигает 4,9 километров в диаметре.