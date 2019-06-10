Шоумен находится в искусственной коме дольше запланированного. По
словам медиков, ожоги, полученные Бари Алибасовым, слишком серьезны.
Шоумен находится в искусственной коме дольше запланированного. По
словам медиков, ожоги, полученные Бари Алибасовым, слишком серьезны.
Шоумен остается в медикаментозном сне. Изначально
планировалось продержать знаменитость в состоянии седации только два дня,
однако из-за тяжести повреждений искусственную кому решили продлить.
Бари Алибасов находится в беспамятстве уже
четвертый день. Медики проводят все необходимые манипуляции, чтобы помочь
шоумену.
По мнению докторов, есть вероятность, что звезда никогда не сможет глотать
из-за тяжелейшего поражения пищевода. Об этом сообщил радиостанции PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Накануне
сын продюсера – младший сообщил прессе, что ситуация стабильно
тяжелая, однако угрозы жизни и развития осложнений нет. При этом возможны проблемы с кишечником.
"Сейчас главное, чтобы зажил
кишечник. Дело в том, что один из ожогов у отца зарастает неправильно, и в
результате кишечник может закупориться", – рассказал наследник музыкального
продюсера.
Добавим, что в ночь на
5 июня шоумена госпитализировали. Продюсер отравился, выпив жидкость для
прочистки труб. получил сильнейшие ожоги пищевода, желудка и
дыхательных путей. Супруга звезды актриса Лидия Федосеева-Шукшина собирается
судиться с производителем бытовой химии.