В Петербурге с 4-го по 8 июня проходил Международный экономический форум - наверное, самый главный в ряду подобных событий в российском календаре за год.

В Петербурге с 4-го по 8 июня проходил Международный экономический форум — наверное, самый главный в ряду подобных событий в российском календаре за год. 17 тысяч участников из 140 стран. Лидеры государств и генсек ООН. Хотя главным зарубежным гостем президента России был все же руководитель Китая Си Цзиньпин. С ним беседы у Путина затягивались за полночь. Да оно и понятно, ведь масштаб экономического сотрудничества и диапазон политической координации -велики между нашими странами как никогда.Армия китайских туристов все успевает — и экскурсовода слушать, и здороваться, и фотографироваться. Полтора миллиона гостей из КНР приезжают в нашу страну ежегодно. Они — самые многочисленные визитеры. Пример берут с лидеров. "Си Цзиньпин чаще всего встречается именно с вашим президентом. Их дружба с Путиным очень помогает нашим странам", — сказал один из китайских туристов.Туристы своими глазами видели, как по Дворцовой к Эрмитажу вместе шли Владимир Путин и Си Цзиньпин. Прогулка по музею, потом — по каналам северной столицы. Улыбки, шутки — видно, что это больше чем, непротокольная часть государственного визита в Россию председателя КНР."У нас действительно сложились с президентом Си Цзиньпином личные и очень добрые отношения. Мы вчера с ним долго были вместе, обсуждали совершенно разные вопросы. В 12 ночи по Москве расстались, в Пекине было уже 4 часа утра. Было о чем говорить. Это я уже потом сказал: должен перед вами извиниться, должен вас отпустить уже, хозяева так с гостями не поступают. Но это признак того, что у нас очень большая повестка дня", — отметил Владимир Путин.Вот уж действительно все флаги в гости к нам. На ПМЭФ — представители 140 стран. Здесь небывалое число участников — больше 17 тысяч человек.Деловые люди. С самолета, не теряя времени, — сразу на форум. Спешит генсек ООН, здесь же президент Болгарии, премьеры Словакии, Армении.Жест главы нефтяного гиганта британской ВР Роберта Дадли показывает, как непросто вести бизнес. Отношения у Лондона и Москвы не ладятся.- В ближайшие дни в Британии сменится премьер-министр. Вы как представитель крупного бизнеса будете поднимать вопрос о нормализации отношений с Россией?- Для ВР как для компании, которая ведет в России бизнес, безусловно, важно, чтобы наладился диалог между нашими странами. И мне кажется, что уже немного отношения нормализуются, — сказал Дадли."Без России просто никуда не деться теперь. Мы — серьезный игрок не только на экономической, но и на политической арене, поэтому для меня понятно, что бизнес трудно остановить даже серьезными санкциями, — не работает. Мы видим один из примеров, почему у нас так много народу", — отметил Геннадий Тимченко, член Совета директоров ПАО "Новатэк".Официальный Вашингтон своих людей в Петербург отправлять отказался, при этом делегация бизнесменов из США — вторая по численности — 500 с лишним человек. В том числе топ-менеджеры таких гигантов как Boeing, Coca-Cola."Мы — давние инвесторы, уверен, мы продолжим вкладывать в Россию. Продолжим наращивать наше сотрудничество. У этого рынка, по прогнозам, отличные перспективы", — сказал Джеймс Куинси, главный исполнительный директор компании Сoca-Сola.В легком шоке были эксперты, когда аудиторская компания с мировым именем Ernst&Young опубликовала отчет как раз накануне форума. США, конвейером вводящие санкции против России, больше всех вкладывают в нашу страну."Когда это обсуждалось между нашими инвесторами, многие смеялись и говорили, что их США ограничивают в инвестициях в Россию, при том что многие американские компании вкладывают в российскую экономику", — подчеркнул Кирилл Дмитриев, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций.Казалось бы, ближайшие союзники американцев — европейцы, а им из-за океана навязывают дорогущий сжиженный газ, стараясь лишить альтернативы, голубого топлива, которое десятилетиями идет из России."Северный поток-2" призван повысить энергобезопасность Европы, создать новые рабочие места, он полностью отвечает национальным интересам всех участников. Если бы не отвечал этим интересам, мы бы никогда не увидели бы там присутствие наших европейских партнеров. Кто туда насильно притащит? Пришли, потому что заинтересованы в реализации этого проекта. Но это не укладывается в логику и не соответствует интересам тех, кто в рамках существующей универсалисткой модели привык к исключительности и вседозволенности, к тому, что по их счетам должны платить другие, поэтому проект бесконечно пытались торпедировать", — заявил Владимир Путин.Американский доллар Штаты, не стесняясь, превращают в инструмент шантажа и давления. Единственная защита — переход на расчеты в своих национальных валютах."Идет пока очень сложно. Для всех валют это сделать нельзя. Но для какого-то количества – можно", — пояснил глава Сбербанка Герман Греф.Россия и Китай уже подписали соглашение о расчетах в национальных валютах. Дополнительная защита в той торговой войне, которую Вашингтон развязал против Пекина. Началась она с атаки на китайского технологического гиганта компанию Huawei. Председателя Си ведущая спрашивает, к чему это все приведет?"Может быть, у меня в материалах есть ответ на этот вопрос? Не знаю. Мы — решительные сторонники глобализации в мире. В то же время глобализация — палка о двух концах. Есть тот, кто получает выгоду, есть тот, кто потерпит ущерб Но нельзя, как говорится, рассердившись на блох, всю шубу в печь бросить",- отметил Си Цзиньпин."У китайцев есть хорошая пословица: когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится. Но все меняется", — напомнил Владимир Путин.Российская экономика к существующим санкциям адаптируется. И на форуме Владимир Путин подтвердил это цифрами. Бюджет — профицитный, инфляция — в рамках прогноза, рост экономики — самый большой за 7 лет. Иностранный бизнес это видит и расширяется."Мы представлены в России почти 150 лет. Могу сказать, что за последнее время мы инвестировали около 2 миллиардов долларов", — отметил генеральный директор «Нестле» в России Марсиаль Роллан.Самая многочисленная на форуме китайская делегация. Товарооборот между Россией и КНР уже под 108 миллиардов долларов.Замечаем в Санкт-Петербурге министра финансов Гонконга Пола Чана. Один из деловых центров мира впервые отправил официальную делегацию на форум. "Начинают набирать ход ваши национальные проекты. В них будет много международного сотрудничества, инвесторам интересно", — заявил Чан."Цифровая экономика" — нацпроект, который искусственный интеллект внедрит во все сферы жизни. Технологии будущего тестируют сегодня: испытания беспилотного грузовика показали в Санкт-Петербурге. Или вот уже на дорогах — электронная пломба. Она хранит все документы на груз — кипы бумаг на границе уже не нужны.Одна из самых важных и технологичных сфер – медицина, и у этого нацпроекта тоже есть поддержка из-за рубежа."Вырастет качество оказания помощи — все от этого только выиграют. Это прекрасный национальный проект. Мы счастливы поддержать его", — сказал председатель Совета правления и исполнительного комитета Royal Philips Франсуа Адрианус ван Хаутен.Договоренности подкрепляли подписями. Проекты подписывали один за другим. Ловить делегатов приходилось на ходу.Организаторы потом подсчитают: в Петербурге подписали соглашений больше чем на 3 триллиона рублей. Когда лидеры завершали пленарное заседание, к ним буквально хлынули бизнесмены пожимать руки. Си Цзиньпина чуть со сцены не уронили. Зал ахнул. Подстраховала китайского лидера охрана российского президента.