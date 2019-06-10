Продолжается история с неподписанием нового контракта между клубом Национальной хоккейной лиги Коламбус Блю Джакетс и российским форвардом Артемием Панариным. 1 июля прежнее соглашение заканчивается и наш игрок может стать неограниченно свободным агентом и уйти. Жакеты просят его остаться.

Продолжается история с неподписанием нового контракта между клубом Национальной хоккейной лиги "Коламбус Блю Джакетс" и российским форвардом Артемием Панариным. 1 июля прежнее соглашение заканчивается и наш игрок может стать неограниченно свободным агентом и уйти. "Жакеты" просят его остаться.С середины минувшего сезона с Панариным ведутся переговоры, но и сам хоккеист, и его агенты до сих пор не дали ответа боссам "Коламбуса". Тем не менее, руководители клуба терпеливо повышают ставки в игре. И, как сообщает издание Columbus Dispatch, готовы предложить игроку оклад в 10,5-11 млн долларов за сезон.Надо напомнить, что у "Синих жакетов" два "неподписанта" из России: кроме Панарина та же ситуация у основного вратаря клуба Сергея Бобровского, который тоже после 1 июля может уйти. Нынешние зарплаты игроков составляют 6 млн долларов и 7,5 млн, соответственно. Оба россиянина рассчитывают на значительное повышение и пока не ответили "Коламбусу" ни положительно, ни отрицательно.