В Бурятии найден живым второй член экипажа самолета Ан-2, совершившего аварийную посадку в Тункинском районе республики. Ранее был обнаружен живым первый из двух пилотов. На поиски пропавшего был направлен вертолет Ми-8.

В Бурятии найден живым второй член экипажа самолета Ан-2, совершившего аварийную посадку в Тункинском районе республики. Ранее был обнаружен живым первый из двух пилотов. На поиски пропавшего был направлен вертолет Ми-8.Один член экипажа Ан-2 жив и здоров, у второго сломана голень, передает ТАСС. По сообщению Сибирского авиационного поисково-спасательного центра, к месту аварии высажена группа спасателей в составе трех человек.