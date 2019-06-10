10.06.2019

2019-06-10 10:30:33

Обнародованы результаты теста журналиста Голунова на наркотики

Внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюс рассказал, что журналист Иван Голунов прошел тест на наркотики, результат отрицательный, передает .



Тем не менее, по словам специалиста, исследование продолжается. Как напоминает , Голунов был задержан на Цветном Бульваре 6 июня. Полиция вменяет ему покушение на распространение наркотиков – при обысках у корреспондента "Медузы" изъяли 4 грамма кокаина. Сам он утверждает, что наркотики ему подкинули, а задержание связывает со своей профессиональной деятельностью.