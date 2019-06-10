В аэропорту Шереметьево сработала пожарная сигнализация, передает канал Россия 24.

В аэропорту Шереметьево сработала пожарная сигнализация, передает канал "Россия 24".Правда, огня в здании не оказалось. Ложную тревогу не могли отключить полчаса. В результате чего один из терминалов залило водой. Видео происшествия моментально попало в сеть. На кадрах пассажиры передвигаются по аэропорту прямо в воде. В некоторых местах ее уровень достигал щиколотки. По словам сотрудников пресс-службы Шереметьева, сейчас воздушная гавань работает в привычном режиме."В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, все последствия ликвидированы, инцидент связан с тем, что в аптеке на 1 этаже терминала В задымилась микроволновая печь, в результате противопожарная система сработала", — сообщил начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис.