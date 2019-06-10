Мужчина сообщил, что в одном из клубов в Бродниковом переулке неизвестный похитил принадлежащие ему часы...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Якиманка задержали мужчину, подозреваемого в краже часов стоимостью 700 тысяч рублей.В полицию с заявлением обратился 33-летний москвич. Мужчина сообщил, что в одном из клубов в Бродниковом переулке неизвестный похитил принадлежащие ему часы. Материальный ущерб составил 700 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на 3-й Гражданской улице задержали подозреваемого – 22-летнего жителя столицы. У злоумышленника изъяты похищенные часы.Следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60