93-летняя москвичка сообщила, что к ней в квартиру под предлогом осмотра для проведения капитального ремонта зашли неизвестные мужчины...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали мужчину, подозреваемого в краже ювелирных изделий у пенсионерки», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от 93-летней москвички. Женщина сообщила, что к ней в квартиру под предлогом осмотра для проведения капитального ремонта зашли неизвестные мужчины. После их ухода она обнаружила пропажу кошелька с принадлежащими ей ювелирными украшениями. Материальный ущерб составил 165 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых – 22-летнего приезжего. У злоумышленника изъята часть похищенных ювелирных украшений.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Сотрудники полиции проводят мероприятия направленные на установление и задержание соучастника данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60