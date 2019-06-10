Владимиру Путину было доложено о резонансном деле. Ситуацию с журналистом Иваном Голуновым прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Владимиру Путину было доложено о резонансномделе. Ситуацию с журналистом Иваном Голуновым прокомментировал пресс-секретарьроссийского президента Дмитрий Песков.По его словам, о деле Голунова главе государства былодоложено еще 7 июня. Также Песков заявил, что Кремль очень внимательнонаблюдает за всеми деталями дела журналиста, но остаются вопросы, требующиепрояснения, передает Telegram-канал"Говорит Москва".Кроме того, официальный представитель Кремля, комментируя публикациюполицией в пресс-релизе про Ивана Голунова не связанных с делом снимкомнаркотиков, заявил, что "ошибки возможны". "Ошибки допускают в том числеи журналисты, когда пишут те или иные материалы. Притомв большом количестве", – цитирует Дмитрия Пескова "Медуза".Также пресс-секретарь президента отметил, что в деле Голунова Кремльруководствуется только официальной информацией МВД. Отметим, 7 июня МВД,сообщая о инциденте с журналистом, опубликовало несколько фотографий,содержание которых было похоже на лабораторию по производствунаркотиков.В свою очередь знакомые Ивана Голунова заявили, что это вовсе не егоквартира. После этого МВД признало, что снимки к журналисту не имеютотношения.Прокомментировал громкийскандал с журналистом Голуновым и политолог РусланОсташко. "Ни я,ни кто-либо из защищающих Голунова не знает точно, были ли у него наркотики изанимался ли он их распространением. Но все защищающие журналиста активисты ужевынесли свой вердикт – он невиновен, наркотики подкинули из-за того, что онжурналист и ведет расследования, в которых замешаны силовики", – приводит слова Осташко .Напомним, спецкора "Медузы" задержали 6 июняв Москве по подозрению в сбыте наркотиков. Журналист находится под домашним арестомпо обвинению в покушении на сбыт наркотиков. , специализирующийсяна материалах о коррупции, говорит, что наркотики ему подбросили.