Владимиру Путину было доложено о резонансном
деле. Ситуацию с журналистом Иваном Голуновым прокомментировал пресс-секретарь
российского президента Дмитрий Песков.
Владимиру Путину было доложено о резонансном
деле. Ситуацию с журналистом Иваном Голуновым прокомментировал пресс-секретарь
российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, о деле Голунова главе государства было
доложено еще 7 июня. Также Песков заявил, что Кремль очень внимательно
наблюдает за всеми деталями дела журналиста, но остаются вопросы, требующие
прояснения, передает Telegram-канал
"Говорит Москва".
Кроме того, официальный представитель Кремля, комментируя публикацию
полицией в пресс-релизе про Ивана Голунова не связанных с делом снимком
наркотиков, заявил, что "ошибки возможны". "Ошибки допускают в том числе
и журналисты, когда пишут те или иные материалы. Притом
в большом количестве", – цитирует Дмитрия Пескова "Медуза".
Также пресс-секретарь президента отметил, что в деле Голунова Кремль
руководствуется только официальной информацией МВД. Отметим, 7 июня МВД,
сообщая о инциденте с журналистом, опубликовало несколько фотографий,
содержание которых было похоже на лабораторию по производству
наркотиков.
В свою очередь знакомые Ивана Голунова заявили, что это вовсе не его
квартира. После этого МВД признало, что снимки к журналисту не имеют
отношения.
Прокомментировал громкий
скандал с журналистом Голуновым и политолог Руслан
Осташко. "Ни я,
ни кто-либо из защищающих Голунова не знает точно, были ли у него наркотики и
занимался ли он их распространением. Но все защищающие журналиста активисты уже
вынесли свой вердикт – он невиновен, наркотики подкинули из-за того, что он
журналист и ведет расследования, в которых замешаны силовики", – приводит слова Осташко .
Напомним, спецкора "Медузы" задержали 6 июня
в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. Журналист находится под домашним арестом
по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. , специализирующийся
на материалах о коррупции, говорит, что наркотики ему подбросили.