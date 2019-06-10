Ученые сделали неожиданное открытие. Оказывается, рак – это болезнь не только современной цивилизации.

Ученые сделали неожиданное открытие. Оказывается, рак – это болезнь не только современной цивилизации.Следы этого недуга были обнаружены у древнеегипетских мумий, неандертальцев и даже на костях динозавров и звероящеров.В 2001 году в тувинской "долине царей" археологи раскопали скифское захоронение мужчины и женщины высокого социального статуса. Они пролежали там более двух с половиной тысячелетий. Спустя шесть лет специалисты обратили внимание на микроскопические темные точки, покрывающие почти весь мужской скелет. Благодаря тщательному анализу было установлено, что это следы метастазов,В 2013 году американские палеонтологи выявили рак кости на ребре неандертальца. Они нашли его в хорватской пещере Крапина. Его возраст примерно 120 тысяч лет.Также, ученые нашли признаки онкологических заболеваний почти у сотни утконосых динозавров – гадрозавров, живших в меловой период. Это примерно 70 миллионов лет назад.Самый древний на сегодняшний день рак диагностировали у горгонопсов – саблезубых звероящеров. Они обитали 255 миллионов лет назад. Исследователи разрезали одну из челюстей на мелкие части и увидели на корнях клыков необычные костяные пузырьки неправильной формы. Это были одонтомы – доброкачественные опухоли зубной ткани.