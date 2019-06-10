Бывшее жилище экс-полковника ГРУ в
британском городе Солсбери может быть приобретен местными властями. Дом
Скрипаля очень беспокоил местных жителей.
Бывшее жилище экс-полковника ГРУ в
британском городе Солсбери может быть приобретен местными властями. Дом
Скрипаля очень беспокоил местных жителей.
Директор по развитию и
инвестициям совета графства Уилтшир Алистер Каннингем подтвердил, что уже ведутся
переговоры с представителями Сергея Скрипаля. Городской совет Солсбери решил
приобрести дом, в котором жил бывший сотрудник ГРУ.
Прежние соседи Скрипаля боялись, что частные владельцы
превратят дом в музей или будут сдавать его через международный сервис
бронирования Airbnb. Они, как и власти города опасались, что дом Скрипаля может
превратиться в ночлежку для бомжей, сообщает
Кроме того, жилище "с историей" мог стать местом паломничества.
И тогда спокойной жизни местных жителей пришел бы конец. Если жекупит
городской совет, то будет гарантировано, что он станет использоваться
исключительно в жилых целях, передает телеканал .
, имеет две спальни. Стоимость жилищ оценивается в 200
тысяч фунтов стерлингов, пишет сайт . До сих пор не
известно, вернется ли когда-либо обратно экс-полковник ГРУ. Так что Сергей
Скрипаль рискует стать, условно говоря, бомжем.
Напомним, 4 марта 2018 года Скрипаля и
его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери. Они отравились
нервно-паралитическим веществом "Новичок" и впали в кому. Британия обвинила в
произошедшем Россию. Москва отвергает все обвинения Лондона.