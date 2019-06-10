Бывшее жилище экс-полковника ГРУ в британском городе Солсбери может быть приобретен местными властями. Дом Скрипаля очень беспокоил местных жителей.

Бывшее жилище экс-полковника ГРУ вбританском городе Солсбери может быть приобретен местными властями. ДомСкрипаля очень беспокоил местных жителей.Директор по развитию иинвестициям совета графства Уилтшир Алистер Каннингем подтвердил, что уже ведутсяпереговоры с представителями Сергея Скрипаля. Городской совет Солсбери решилприобрести дом, в котором жил бывший сотрудник ГРУ.Прежние соседи Скрипаля боялись, что частные владельцыпревратят дом в музей или будут сдавать его через международный сервисбронирования Airbnb. Они, как и власти города опасались, что дом Скрипаля можетпревратиться в ночлежку для бомжей, сообщаетКроме того, жилище "с историей" мог стать местом паломничества.И тогда спокойной жизни местных жителей пришел бы конец. Если жекупитгородской совет, то будет гарантировано, что он станет использоватьсяисключительно в жилых целях, передает телеканал ., имеет две спальни. Стоимость жилищ оценивается в 200тысяч фунтов стерлингов, пишет сайт . До сих пор неизвестно, вернется ли когда-либо обратно экс-полковник ГРУ. Так что СергейСкрипаль рискует стать, условно говоря, бомжем.Напомним, 4 марта 2018 года Скрипаля иего дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери. Они отравилисьнервно-паралитическим веществом "Новичок" и впали в кому. Британия обвинила впроизошедшем Россию. Москва отвергает все обвинения Лондона.