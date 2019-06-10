Между Америкой и Китаем буквально сыплются искры. Причем задираются все время Соединенные Штаты. Такое впечатление, что Вашингтон использует любой повод для того, чтобы хоть как-то ущипнуть Пекин.

Между Америкой и Китаем буквально сыплются искры. Причем задираются все время Соединенные Штаты. Такое впечатление, что Вашингтон использует любой повод для того, чтобы хоть как-то ущипнуть Пекин. Так, 4 июня исполнилось 30 лет со дня трагических событий на пекинской площади Тяньаньмэнь. Тогда власти жестко разогнали студенческий бунт. Сейчас для Китая в этом деле поставлена точка. Считается, что если бы протест не был подавлен в зародыше, то в стране наступил бы хаос, который, в свою очередь, не позволил бы современному Китаю достигнуть нынешних результатов. В Америке, похоже, ровно об этом и сожалеют.По крайней мере, госсекретарь США Майк Помпео выступил со специальным заявлением по годовщине Тяньаньмэнь. Вышло грубо и недипломатично. "События тридцатилетней давности, как и раньше, бередят наше сознание, как и сознание всех тех людей, кто любит свободу. Соединенные Штаты надеялись, что с вхождением Китая в международную систему там появится более открытое и толерантное общество. Эти надежды на демократию не сбылись. Однопартийное китайское государство нетерпимо к инакомыслию и нарушает права человека всякий раз, когда это служит его интересам. Мы призываем Китай освободить всех тех, кто находится в заключении за стремление пользоваться своими правами и свободами", — сказал Помпео.Про права и свободы говорит госсекретарь США — страны, которая ради своих интересов любые права и свободы любого народа в мире переступит — с готовностью пролить чужую кровь, если противник слаб, и ввести санкции, если использовать военную силу, покажется страшно.Китай ответил беспрецедентно жестко — такого дипломатического языка из Пекина еще не слышали - и на самом низком из возможных дипломатических уровней. Анонимный официальный представитель китайского посольства в США обратился прямо к госсекретарю Помпео: "Автором явно двигали предубеждения и высокомерие. Это заявление, сделанное под предлогом защиты прав человека, является грубым вмешательством во внутренние дела Китая, выпадом в адрес его системы и очернительством его внутренней и внешней политики. Это оскорбление для всего китайского народа и серьезное нарушение международного права и основополагающих норм международных отношений. Китайская сторона выражает свое резкое недовольство и твердое несогласие по поводу этого документа. Кто бы ни пытался запугивать китайский народ или читать ему наставления, от чьего бы имени такая политика ни велась, она никогда не будет успешной".О чем говорит эта перепалка? О том, что Америка все та же. И о том, что Китай уже другой. О том, что терпение в Пекине не бесконечно и что Америка будет нарываться и все чаще выглядеть смешной. Еще о том, что переговоры между Америкой и Китаем о новом торговом соглашении не клеятся. Иначе зачем Америке вести себя столь грубо? И о том, что у Китая в этих переговорах — крепкие позиции. Иначе зачем Пекину отвечать столь резко?