10.06.2019

2019-06-10 20:35:17

Под Москвой пьяные мужчины устроили стрельбу у детской площадки

В Люберцах двое неизвестных мужчин, находящихся в нетрезвом состоянии, затеяли стрельбу возле жилого дома. Особенно сильно из-за случившегося испугались находящиеся на детской площадке дети.



Местные жители убеждены, что пьяные мужчины решили "просто пострелять" ради забавы. На опубликованном в Сети видео один из двоих неизвестных делает два выстрела в воздух. Через некоторое время нетрезвые приятели скрылись в подъезде дома. Сайт "" напоминает, что в подобных ситуациях людям следует писать заявление в полицию. Подобный поступок может быть признан хулиганством.