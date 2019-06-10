ДТП произошло поздним вечером, поэтому водители не сразу заметили труп на дороге

ДТП произошло поздним вечером, поэтому водители не сразу заметили труп на дорогеВо Владимирской области сбили пешехода. На 61 километре автотрассы «Владимир - Гусь-Хрустальный -Тума» водитель наехал на мужчину, после чего скрылся с места происшествия. Затем по телу пострадавшего еще 2 раза проехались машины.ДТП, в результате которого погиб 59-летний мучжина, произошла поздним вечером, поэтому водители не сразу заметили труп владимирца на дороге.Гоставтоинспекторы устанавливают личность водителя, который скрылся с места аварии.