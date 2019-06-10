Актриса выложила в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором она стоит с большим животом. Яна Поплавская выглядит на фото так, как будто находится на большом сроке беременности.

Актриса выложила в своем Instagram-аккаунтеснимок, на котором она стоит с большим животом. Яна Поплавская выглядит на фототак, как будто находится на большом сроке беременности."Жду девочку!" – подписала кадрартистка, породив слухи. Часть пользователей соцсетипринялись поздравлять знаменитость с будущим пополнением в семье."Яночка! Посылайте всех в… пусть в своей жизниразберутся! Что ли им кормить и ночами вставать?!? Вы молодец и умничка!!! ДайБог вам всего наилучшего!!! А Бог вам дочь дал – это такая награда!!!", "Яна,там, похоже, двойня???", "Проверила, блин, поверила и порадовалась!!!Потом прочла комментарии и настроение упало", – высказались подписчикиЯны Поплавской. При этом многие обратили внимание на то, что рядом с артисткой стоит видеокамера.Судя по всему, она принимает участие в съемках нового фильма.Отметим, чтоза последнее время знаменитость уже несколько раз подозревали в беременности. С2015 года актриса, которой уже 51 год, живет с радиоведущим Евгением Яковлевым,который моложе нее на 12 лет. Сейчас Яна Поплавская с возлюбленным строят дом вПодмосковье и счастливы вместе.Напомним, уесть двое сыновей от режиссера Евгения Гинзбурга. КлимПоплавский родился в 1985 году. Младший Никита появился на свет в 1996 году.Как писали "Дни.ру",ранее актриса была гостьей программы "Судьба человека" на канале "Россия-1".рассказывала, почему рухнул ее брак с Гинзбургом. Звезда такжеповедала, что в восьмидесятых годах была беременна от режиссера, но на седьмоммесяце беременности потеряла дочь.