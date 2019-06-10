Актриса выложила в своем Instagram-аккаунте
снимок, на котором она стоит с большим животом. Яна Поплавская выглядит на фото
так, как будто находится на большом сроке беременности.
Актриса выложила в своем Instagram-аккаунте
снимок, на котором она стоит с большим животом. Яна Поплавская выглядит на фото
так, как будто находится на большом сроке беременности.
"Жду девочку!" – подписала кадр
артистка, породив слухи. Часть пользователей соцсети
принялись поздравлять знаменитость с будущим пополнением в семье.
"Яночка! Посылайте всех в… пусть в своей жизни
разберутся! Что ли им кормить и ночами вставать?!? Вы молодец и умничка!!! Дай
Бог вам всего наилучшего!!! А Бог вам дочь дал – это такая награда!!!", "Яна,
там, похоже, двойня???", "Проверила, блин, поверила и порадовалась!!!
Потом прочла комментарии и настроение упало", – высказались подписчики
Яны Поплавской. При этом многие обратили внимание на то, что рядом с артисткой стоит видеокамера.
Судя по всему, она принимает участие в съемках нового фильма.
Отметим, что
за последнее время знаменитость уже несколько раз подозревали в беременности. С
2015 года актриса, которой уже 51 год, живет с радиоведущим Евгением Яковлевым,
который моложе нее на 12 лет. Сейчас Яна Поплавская с возлюбленным строят дом в
Подмосковье и счастливы вместе.
Напомним, у
есть двое сыновей от режиссера Евгения Гинзбурга. Клим
Поплавский родился в 1985 году. Младший Никита появился на свет в 1996 году.
Как писали "Дни.ру",
ранее актриса была гостьей программы "Судьба человека" на канале "Россия-1".
рассказывала, почему рухнул ее брак с Гинзбургом. Звезда также
поведала, что в восьмидесятых годах была беременна от режиссера, но на седьмом
месяце беременности потеряла дочь.