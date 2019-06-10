Петр Порошенко намерен побороться за пост премьера Украины.

Петр Порошенко намерен побороться за пост премьера Украины. Для этого его партии "Европейская солидарность" нужно победить на выборах парламент, пишет РИА Новости.Политические амбиции Порошенко подтвердил каналу "Общественное ТВ" в воскресенье.Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередные выборы в Раду Украины на 21 июля. Новый парламент наполовину будет состоять из депутатов от партий, остальные кресла займут победители в мажоритарных округах.