Житель Уфы выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку автомобиля после ссоры.

Житель Уфы выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку автомобиля после ссоры, сообщает ГТРК "Башкортостан".Автомобиль "Лада-приора" был припаркован рядом с автовокзалом "Южный" в Уфе. В результате стрельбы 25-летний водитель погиб на месте, его 24-летняя пассажирка доставлена в больницу с огнестрельными ранениями.По предварительной версии следствия, причиной конфликта, закончившегося стрельбой, стала бытовая ссора. Подозреваемый задержан, ведется его допрос. По словам собеседника, предварительно установлено, что конфликт произошел на бытовой почве и молодой человек стрелял из охотничьего ружья.