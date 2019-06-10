О самых ярких из них читайте в подборке Дни.ру – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 июня 2019 года.

О самых ярких из них читайте в подборке "Дни.ру" – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 июня 2019 года.В личном Instagram певица поделилась снимком с итальянского курорта. По традиции Вера Брежнева проводит начало лета в Форте-дей-Марми, где ежегодно отмечает день рождения матери."Как важно, чтобы мама была жива, чтобы мама была здорова. И так круто, когда с мамой близкие, теплые, дружеские отношения", – написала Вера Брежнева.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 июня 2019 года, читайте ви специальных