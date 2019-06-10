Независимый центр экспертизы еще в апреле этого года дал заключение о том, что упаковка выпитого продюсером Бари Алибасовым средства для прочистки сантехники Крот не соответствует требованиям и нормам законодательства РФ. Об этом рассказал PR-директор Бари Алибасова и группы На-На Вадим Горжанкин.

Независимый центр экспертизы "Судебный эксперт" еще в апреле этого года дал заключение о том, что упаковка выпитого продюсером Бари Алибасовым средства для прочистки сантехники "Крот" не соответствует требованиям и нормам законодательства РФ.Как рассказал Пятому каналу PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин, заключение было сделано центром по просьбе женщины, которая, как и Бари Алибасов, по ошибке выпила "Крота", перепутав его с напитком. Через 10 дней она умерла в больнице.По словам Горжанкина, родственники покойной, услышав об отравлении Алибасова, связались с близкими продюсера и предоставили заключение экспертизы, рассказав также и о других подобных случаях.Согласно заключению, упаковка средства "Крот", произведенного ООО "АМС-Медиа" под брендом "Золушка", не содержит всей необходимой информации, относящейся к соответствующему классу опасности товара. В частности, маркировка товара противоречит требованиям и нормам ГОСТ 32478-2013 "Товары бытовой химии" и ГОСТ 31340-2013 "Предупредительная маркировка химической продукции".Бари Алибасов попал в институт имени Склифосовского после того, как случайно вместо сока прямо из бутылки выпил жидкое средство "Крот. Чистые трубы". Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Алибасов остается в реанимации. Его супруга Лидия Федосеева-Шукшина намерена подать на производителя жидкости для очистки труб в суд.Помощник продюсера Сергей Моцарь, который после звонка Алибасова приехал к нему домой и вызвал скорую, ранее рассказал, что бутылка с очистителем, по его мнению, внешне сильно напоминает питьевой йогурт, а сама жидкость не имеет резкого химического запаха. По мнению Моцаря, Алибасов скорее всего перепутал "Крот" именно с питьевым йогуртом.В настоящее время Алибасов по-прежнему находится в медикаментозном сне, рассказал Вадим Горжанкин РИА Новости. По его словам, информация о том, что у продюсера после произошедшего развилось психическое расстройство, не соответствует действительности.По словам PR-директора, "Бари Каримович еще спит, а телеграм-каналы могут писать все, что угодно".